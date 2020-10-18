Путин: Российский дорожный комплекс находится на подъеме

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме глава государства назвал эту отрасль одной из ключевых и базовых в российской экономике.

Путин подчеркнул тот факт, что строительство и модернизация магистралей, повышение их безопасности и пропускной способности оказывают огромное влияние на развитие экономики страны, укрепление промышленного и технологического потенциала регионов, на качество жизни людей. Как отметил президент, в настоящее время дорожный комплекс нашей страны находится на подъеме. Так, обновляются дороги, внедряются современные технологии, благодаря которым увеличивается срок службы и износоустойчивость трасс, транспортная инфраструктура становится все более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что работники отрасли будут и впредь успешно справляться со своими задачами.