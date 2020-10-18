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Рубрика: В мире

Сотрудники Кремниевой долины рассказали о выгорании на удаленке

Текст: Александр Гусаров
Большинство сотрудников расположенных в американской Силиконовой долине высокотехнологичных компаний заявили о том, что устают на удаленной работе больше, чем в офисе. Несмотря на отсутствие необходимости ежедневно добираться до места работы на общественном транспорте, стресса от выполнения трудовых обязанностей на удаленке не только не стало меньше, но и прибавилось.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает портал Business Insider со ссылкой на данные анонимного опроса приложения Blind, более двух третей (68%) опрошенных сотрудников ведущих американских IT-компаний чувствуют себя более измотанными, чем во время работы в офисе до начала пандемии COVID-19.

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При этом среди работников Facebook и Google доля "устающих" особенно высока и составляет от 79 до 81 процента. Их "выгорание" связанно с увеличением продолжительности рабочего дня, трудностей найти баланс между работой и личной жизнью и усталостью от видеочатов. Сообщается, что в опросе Blind участвовали более 3 тысяч сотрудников Amazon, Microsoft, Google и Facebook и других хайтек компаний.

Отметим, что полученные данные о негативных сторонах работы на удаленке коррелируются с другими исследованиями на эту тему. Так, онлайн сервис Monster ранее выяснил, что в период пандемии коронавируса с прошлого мая по июль симптомы выгорания переведенных на удаленную работу сотрудников увеличились на 20 процентов.

В мире США Компании Информационные технологии Google Компании Информационные технологии Facebook Пандемия коронавируса COVID-19

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