На удаленный режим работы перешли около миллиона москвичей

На удаленный режим работы в Москве перешли около миллиона человек. Благодаря этой и другим мерам число пассажиров в общественном транспорте сократилось на 39 процентов по сравнению с прошлым годом, что позволяет снизить риски заражения людей коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим сегодня по трафику, у нас на миллион человек снизилось передвижение по городу, в первую очередь в общественном транспорте. В метро и наземном транспорте, если сравнивать с прошлым годом, а мы четко знаем, сколько там было, на 39 процентов снижение", - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Бороться с распространением вируса помогает и то, что число передвижений по городу сократили горожане старше 65 лет и школьники, отметил мэр. При этом возвращение в школы учеников 1-5 классов продиктовано заботой о детях и их родителях - дистанционное обучение дается младшеклассникам очень тяжело.