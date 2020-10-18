Собянин заявил о снижении числа трудовых мигрантов в Москве

Число трудовых мигрантов в Москве в этом году упало примерно на 40 процентов и это может сказаться на коммунальном комплексе зимой, когда будет особенно нужен ручной труд при уборке города. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах. Но потихоньку все равно решаем и эту задачу, очень много механизации. Привлекаем людей из других регионов", - объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Нехватка мигрантов из-за закрытых границ влияет в целом на рынок труда, включая жилищно-коммунальный комплекс, строительство и другие отрасли, заявляли ранее эксперты. Тем не менее, критичной ситуацию назвать нельзя. Власти уверенны, что зимой город справится с нехваткой сезонных рабочих.