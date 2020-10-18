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18.10.2020 11:40
Рубрика: Происшествия

Театру в Москве грозит штраф за зрителей без масок на концерте группы "На-На"

Текст: Александр Мелешенко

Московский театр "Золотое кольцо" могут наказать из-за зрителей без масок и перчаток - наказание за такое нарушение предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней. Гостей без средств защиты в театре застали во время концерта группы "На-На" 17 октября. Об этом рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Владимир Комаров.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"В театр допускались граждане без перчаток, в фойе некоторые граждане находились без масок. После указания на недопустимость подобных нарушений администрацией театра были приняты меры по устранению данных нарушений - гражданам стали выдавать перчатки и требовать не снимать маски", - цитирует Комарова ТАСС.

Руководство театра пригласят в ОАТИ для оформления протокола об административном правонарушении. Штраф может составить от 100 до 300 тысяч рублей.

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