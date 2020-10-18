Российский дорожный научно-исследовательский институт завершил оцифровку автодорог Воронеж - Тамбов и Курск - Борисоглебск. Четыреста с лишним километров федеральных трасс Р-193 и Р-298 уникальная передвижная лаборатория отсканировала за три дня, еще три недели заняла обработка полученных данных. Виртуальные модели магистралей выложат в открытом доступе - они пригодятся при проектировании дорог и прокладке маршрутов для беспилотного транспорта.

Оцифровка российских трасс началась в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Увешанный оборудованием микроавтобус стоимостью 64 миллиона рублей - он называется "комплекс сбора пространственных данных" - создан по заказу дорожного НИИ и существует пока в единственном экземпляре: исследует дорогу со скоростью 80 километров в час. К переднему бамперу подвешена рама с георадарами: они просвечивают слои дорожного покрытия, определяя их толщину, состав и состояние. Геометрию проезжей части вместе с рельефом местности и окружающими постройками сканируют лазеры на крыше. Для верности пейзаж вокруг лаборатории снимают и на видео.

- Цифровые модели магистралей загрузят в единую дорожную базу. Это качественный прорыв в формировании единой информационной модели автомобильных дорог, - говорят в пресс-службе РОСДОРНИИ. - Виртуальные дороги пригодятся в ведомственных навигационных и информационных системах, при прокладке новых трасс и реконструкции старых, для составления маршрутов беспилотных автомобилей.

До конца 2022 года НИИ планирует оцифровать дороги протяженностью более 57 тысяч километров. Одной лаборатории здесь не справиться, будут приобретены еще несколько. Затем начнется создание виртуальных двойников для трасс региональных.