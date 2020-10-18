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18.10.2020 01:57
Рубрика: Общество

Аномальная погода ожидается в ряде регионов страны в ближайшие дни

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Синоптики рассказали об аномальной погоде, которая в ближайшие дни ожидается в ряде российских регионов. Так на севере Якутии и Камчатке на следующей неделе температурные значения превысят норму сразу на 12-14 градусов.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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"Однако даже при такой положительной аномалии максимальные значения, например, на севере Якутии от ноля до минус четырех градусов. А в регионах Северо-западного и Центрального федеральных округов, напротив, будет аномально прохладная погода в середине недели", - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В столице рабочая неделя начнется с положительных температур. По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в Москве +5+7, во вторник и в среду воздух будет прогреваться от одного до шести градусов, в четверг до восьми тепла, в пятницу +7+12 градусов. Сегодня, 18 октября, в столице днем столбики термометров покажут +6+8 градусов.

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