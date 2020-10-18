Из-за коронавируса в одном из сел Хабаровского края введут карантин

В Тугуро-Чумиканском районе на севере Хабаровского края зафиксирована вспышка COVID-19, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"У жителей села Удское - двух школьников и одного взрослого лабораторно подтвердился коронавирус. По предложению и.о. главного санитарного врача Хабаровского края в селе вводится карантин. Соответствующее постановление подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев", - уточнили в пресс-службе.

По словам главы района Изабеллы Осиповой, заболевание у людей протекает в легкой форме. Карантин в Удском, где проживает около 350 человек, начнет действовать с 19 октября. Село находится в 90 километрах от районного центра - Чумикана и добраться туда можно либо на лодке, либо вертолетом. Будет запрещен въезд в село и ограничен выезд из него. Желающим выехать придется провести две недели в обсерваторе и пройти тест на коронавирус.

С понедельника всех школьников переведут на дистанционное обучение. Граждане старше 65 лет отправятся на самоизоляцию, им запретят покидать дома без крайней необходимости. В селе сформируют бригаду волонтеров, которые будут доставлять продукты жителям.

Надзирать за соблюдением карантина будет сельская администрация и участковый полиции. Ситуацию на контроле держит сельский медицинский работник. Уже удалось установить лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом. У них взяты анализы.

Тем временем

С 19 октября постановлением правительства Хабаровского края вводятся ограничения для граждан, вылетающих в северные районы: Охотский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский. Пассажирам нужно иметь отрицательный анализ на коронавирус.