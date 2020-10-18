Новорожденная, брошенная на платформе в Улан-Удэ, пошла на поправку

Состояние новорожденной девочки, которую случайно обнаружили железнодорожники столицы Бурятии, улучшилось - ее сняли с аппарата ИВЛ, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Динамика состояния ребенка положительная. Девочка дышит сама", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Вечером 16 октября на одной из железнодорожных платформ в Улан-Удэ был найден пакет, в котором находилась новорожденная. По факту покушения на убийство ребенка Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело. Уже установлена подозреваемая - 39-летняя местная жительница.