В Бурятии задержали подозреваемого в убийстве трех человек

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве трех человек и поджоге квартиры, где было совершено это преступление, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике Бурятия во взаимодействии с коллегами из отдела полиции Октябрьского района, в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве. Это ранее судимый за разбой 36-летний местный житель", - рассказала Волк.

15 октября огнеборцы в ходе тушения пожара в двухэтажном домена улице Денисова обнаружили тела 54-летней женщины и двоих 35-летних мужчин с ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что злоумышленник нанес смертельные раны троим гражданам в ходе бытового конфликта. Чтобы скрыть следы преступления он поджег квартиру и скрылся.