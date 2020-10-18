Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на два километра

На вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир, зафиксирован пепловый выброс, сообщил региональный главк МЧС России в своем Instagram-аккаунте.

"В центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 1,8 километра", - уточнили в пресс-службе главка.

Шлейф пепла растянулся в северо-восточном направлении на пять километров. В Северо-Курильске, который находится в семи километрах от исполина, пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не было.