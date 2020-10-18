Жителей самарского Жигулевска теперь встречает белый лев, который стережет сундук для молодоженов. Рядом с ним можно покачаться на качелях - обручальных кольцах в обнимку. Еще и другие чудеса ждут на обновленной набережной Волги, которая стала местом притяжения многих горожан. Благодаря нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" улицы городов сейчас заметно меняют облик - даже привычные хмурые дворики заиграли новыми красками.

Делать жизнь комфортной в Жигулевске помогают и сами горожане. За обновление набережной и пляжа на Волге в микрорайоне Моркваши проголосовал весь город. Работы начались в мае, а с начала октября жигулевцы уже гуляют по новой набережной. Подрядчики признались: не первый год занимаются благоустройством, но жигулевцы - самые активные в Самарской области. Именно их пожелания учли строители при обновлении пляжа и зоны для променада. К примеру, здесь появилась большая детская площадка с мягким покрытием. Больше зелени, которая даст тень в жаркий день.

- Многое продумано, сделано для людей, - не скрывает удовольствия местная жительница Наталья Махрина. - Появился остановочный павильон, теперь люди не вымокнут под дождем, удобные парковки. Гулять можно и вечерами, все освещается. Сделали спортплощадку. Для людей с инвалидностью - удобный пандус и дощатый настил. У нас теперь красивее, чем в Тольятти, оттуда все выходные к нам приезжали любоваться.

Набережная станет семейным местом, уверены горожане. Здесь появилось сразу несколько арт-объектов для молодоженов. Запертый навеки кованый сундук, в который нужно бросать ключи от замка, охраняет белоснежный лев. А качели в виде двух обручальных колец в центре променада, помогают стать ближе: сесть на них можно только в обнимку.

Жители Сормовского района Нижнего Новгорода благодаря нацпроекту теперь гуляют по обновленным скверам и парку.

- Чем сквер на проспекте Кораблестроителей отличается от остальных? В свое время его задумывали как некий центр микрорайона, - рассказала "РГ" глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова. - Жители вспоминают, что там были детские городки, потом, в 90-е, они постепенно исчезли. И в течение многих лет эта площадка была исключительно проходной зоной - безликая территория с пешеходными дорожками и несколькими лавочками: люди ходили на остановки и в магазины. Поэтому первое, что потребовали горожане на общественных обсуждениях плана реконструкции сквера: "Нам нужны детские площадки!" И это было ожидаемо - вокруг многоэтажки, детские площадки во дворах просто не могут принять всех желающих,

За три с лишним месяца в сквере успели сделать многое. Заменили дорожное покрытие, разбили цветники, поставили лавочки и урны, обновили освещение. Но главное - появились долгожданные детские площадки. На благоустройство было затрачено около 24 миллионов рублей, на замену уличных светильников - почти 3,8 миллиона.