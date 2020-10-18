В Алтайском крае два человека погибли в автокатастрофе

В Смоленском районе Алтайского края на 43 километре автодороги "Бийск-Белокуриха" вблизи села Точильного перевернулся автомобиль ВАЗ 2106 - водитель и пассажирка погибли на месте.

Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель 1958 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончались на месте. Личность погибшей пассажирки устанавливается.