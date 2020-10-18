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18.10.2020 10:41
Рубрика: Происшествия

В Алтайском крае два человека погибли в автокатастрофе

Текст: Алексей Хадаев

В Смоленском районе Алтайского края на 43 километре автодороги "Бийск-Белокуриха" вблизи села Точильного перевернулся автомобиль ВАЗ 2106 - водитель и пассажирка погибли на месте.

В Горно-Алтайске на пожаре погибли два человека

Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель 1958 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончались на месте. Личность погибшей пассажирки устанавливается.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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