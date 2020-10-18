В Горно-Алтайске на пожаре погибли два человека

В столице Республики Алтай произошел пожар в строящемся здании. После того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу ул. Петра Сухова 12, поступило в 5:41 по местному времени. К сожалению, оно запоздало и огонь успел распространиться на значительной площади. К моменту прибытия пожарных горели внутренние помещения здания и кровля.

В ликвидации пожара были задействованы 46 человек личного состава и 17 единиц техники двух пожарных частей Горно-Алтайска и пожарной части села Майма.

В пострадавшем от пожара помещении были обнаружены тела двух погибших. При этом жилых строений вблизи горевшего здания нет.

Причины возникновения возгорания выясняют дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Алтай и специалисты Следственного комитета РФ.