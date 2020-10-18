Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Кузбассе

Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксированы в Кемеровской области в ночь на воскресенье, 18 октября. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение зафиксировано в в 00:21 по местному времени. Эпицентр имел координаты 54.05 градуса северной широты и 86.56 градуса восточной долготы, находился примерно в 13 километрах северо-западнее Киселевска", - со ссылкой на источник пишет "Интерфакс".

По словам экспертов, сейсмичность в Кузбассе имеет в основном техногенный характер и связана с горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.