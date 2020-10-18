Эксперт: 20% переболевших COVID-19 теряют антитела за несколько месяцев

Среди переболевших коронавирусной инфекцией 15-20 процентов пациентов за несколько месяцев после выздоровления теряют антитела к COVID-19, сообщил в эфире телепрограммы "Вести недели" директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

В частности, Тотолян отметил, что у 15-20 процентов пациентов иммунная система отреагировала появлением небольшого количества антител и уже через один-два месяца после выздоровления этих антител у людей не наблюдалось.

В Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера сейчас изучают формирование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. В конце сентября "Интерфакс" со ссылкой на руководство института указал, что в Ленинградской области показатель популяционного иммунитета достиг 40 процентов, по Петербургу он зафиксирован на уровне 27 процентов.

Насколько стойким окажется этот иммунитет, вопрос пока открытый.

17 октября в России подтверждено 14922 новых случая коронавирусной инфекции, из них 4648 в Москве, 659 - в Петербурге, 458 - в Подмосковье.