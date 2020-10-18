Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Минздрава России - один из ведущих медицинских центров мира. Перенимать опыт сюда едут врачи из Европы и США. Здесь созданы и внедрены в клиническую практику сотни инноваций - устройств, технологий, методик. Почему детская хирургия не может не быть инновационной, "РГ" рассказал президент НМИЦ им. Турнера, академик РАН, заслуженный врач России Алексей Баиндурашвили.

Алексей Георгиевич, одна из последних ваших инноваций - созданный вместе с учеными Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого бионический протез руки. Он уже применяется в клинике?

Алексей Баиндурашвили: Пациентка с ампутацией руки на уровне предплечья теперь может выполнять самые разные действия: взять яблоко, блокнот, чашку чая, набрать номер на мобильном. Но мы при разработке протеза ставим задачу сложнее: пациент должен получить шанс вернуться к своей профессии - рисовать, забить гвоздь, даже играть на пианино. И мы доведем этот протез до совершенства, не сомневаюсь. Надеюсь, в будущем такие протезы будут финансироваться государством, как и обычные, потому что важно сделать их доступными для всех. Планируем разрабатывать бионические протезы отдельных пальцев. Они уменьшат необходимость в сложнейших микрохирургических операциях по пересадке пальцев.

Это когда пальцы с ноги пересаживаются на руку?

Алексей Баиндурашвили: Недавно одномоментно пересадили сразу четыре пальца восьмилетнему мальчику, решившему поиграть с электромясорубкой. Все прошло хорошо, ребенок выписан. Если в дальнейшем потребуется, проведем хирургическую коррекцию.

Какие еще инновационные разработки применяются в практике центра?

Алексей Баиндурашвили: Эндопротез локтевого сустава - это наш совместный проект с благотворительным фондом "Линия жизни". Он внедряется в руку при отсутствии локтевого сустава. Детей с такой патологией много, их к нам в центр направляют со всей страны. Протезы изготавливаются индивидуально, с учетом особенностей ребенка - уже выполнен первый десяток операций, и результаты потрясающие! Мы даже не думали, что они будут настолько хороши. При некоторых операциях мы дополнительно проводили реконструкцию сустава с перемещением мышц, чтобы сустав, которого у ребенка не было, работал как естественный, четко выполняя положенные функции. Дети начинают сгибать-разгибать руку, самостоятельно умываться, причесываться и т.д. И в будущем они ничем не будут отличаться от здоровых сверстников.

Пациент должен получить шанс вернуться к профессии - рисовать, забить гвоздь, играть на пианино

Недавно получил регистрацию Росздравнадзора прибор для вакуумной терапии ран, разработанный вашими специалистами. Но вроде бы лечение ран не ваш профиль?

Алексей Баиндурашвили: Почему же? Потребность в таком приборе в травматологии и хирургии, например, при обширных ожогах, больших ранах, очень велика. Терапия ран отрицательным давлением - одно из достижений современной хирургии. Мы были не первыми: есть приборы заграничного производства, но они крайне дороги. Мы же в сотрудничестве с медицинской компанией создали отечественный. Используем его для наших пациентов - раны очищаются, быстрее идет их заживление.

Получается, без инновационного поиска сегодня лечить по традиции просто невозможно?

Алексей Баиндурашвили: Именно! Например, специалисты созданного на нашей базе Федерального детского центра травмы позвоночника и спинного мозга разработали специальный хирургический инструментарий, и эта работа отмечена правительственной премией. Или наша разработка совместно с НИПК "Электрон" - не имеющий аналогов компьютерный томограф для получения 3D-изображений стоп и голеностопного сустава в положении стоя и при необходимости - сидя. Лучевая нагрузка на нем в 150 раз ниже, чем на КТ, а информативность снимков значительно выше. Он позволяет получать детальные снимки стоп при естественной нагрузке, что очень важно для точной диагностики и контроля лечения. Сейчас прибор находится на этапе регистрации.

У вас немало нового и в лечении заболеваний позвоночника у детей. Расскажите об этом.

Алексей Баиндурашвили: При несовершенном остеогенезе, когда кости ребенка настолько хрупки, что постоянно ломаются, мы используем для поддержки позвоночника интрамедуллярные стержни. Они телескопические и "растут" вместе с ребенком. Или наш совместный проект с Институтом травматологии и ортопедии Белоруссии, который касается ребят с тяжелейшими травмами, в том числе после падений с высоты. Новые технологии позволяют во время операции восстановить поврежденную часть позвоночного столба. И во многих случаях дети, уделом которых была бы инвалидная коляска до конца дней, восстанавливаются. А вместе с Институтом физиологии имени И.П. Павлова мы проводим научную работу по восстановлению функций поврежденных отделов позвоночника с помощью неинвазивной нейростимуляции. Результаты обнадеживают.

У вас также есть проект по созданию Академии детского церебрального паралича. Зачем она необходима?

Алексей Баиндурашвили: Мы хотим разработать единый протокол по лечению, оперативным вмешательствам и послеоперационной реабилитации. Наши специалисты ездят по всей России, собирают информацию о том, как организована помощь на местах. Даем консультации, а в будущем единая схема оказания помощи будет тиражирована по всей России. Кроме того, у нас открыт единственный в стране центр лечения детей с последствиями спинномозговой грыжи. Заболевание не такое уж редкое - им страдает один ребенок из тысячи. И если раньше многие такие дети не доживали и до года, то теперь новые технологии дают им шанс на полноценную жизнь.

У вас создан еще и Федеральный центр по лечению и протезированию тазобедренных суставов у детей. Ему тоже работы хватает?

Алексей Баиндурашвили: Это крайне сложная операция. У взрослых она уже поставлена на поток. Срок службы сустава - 15-20 лет, и для пожилого человека это приемлемо. А для ребенка, который растет, довольно быстро требуется повторное протезирование. Чтобы это стало возможным, первичное протезирование должно быть проведено на столь высочайшем уровне, которое не требуется у взрослых пациентов. В нашем центре оно гарантировано.

Специалисты НМИЦ консультируют коллег из многих больниц страны. Мы охотно делимся всеми наработками с коллегами, потому что передовые методики лечения должны быть доступны всем детям.