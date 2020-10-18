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18.10.2020 18:58
Рубрика: Спорт

Рублев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге

Текст: Артур Нанян
Россиянин Андрей Рублев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге, завоевав четвертый титул в карьере.
Андрей Рублев. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Андрей Рублев. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Андрей Рублев. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

В решающем матче Рублев в двух сетах победил хорвата Борну Чорича - 7:6, 6:4. К слову, уже на следующей неделе Андрей впервые в карьере станет восьмой ракеткой мира. Сейчас он занимает десятую строчку в рейтинге.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Добавим, что Рублев занимает второе место по количеству побед в ATP Tour: в его активе 34 выигрыша. Лидирует же по этому показателю первая ракетка мира серб Новак Джокович (37).

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 1995 года. До Рублева лучшими среди россиян становились Евгений Кафельников (1995), дважды Марат Сафин (2000, 2001), Михаил Южный (2004) и Даниил Медведев (2019).

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