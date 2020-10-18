Синоптики предупредили об ухудшении погоды в ряде регионов страны

Ряд российских регионов в ближайшие дни ожидает ухудшение погоды. Это касается Мурманской и Вологодской областей, а также Республики Крым и Урала, рассказали в Гидрометцентре РФ.

"Жителям Мурманской области в ближайшие два дня стоит готовиться к самым разным осадкам: дождю, мокрому снегу. Такая же погода будет и в Вологодской области. В Крыму пройдет сильный дождь, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду, ожидается гроза. На Урале ждем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя", - цитирует ТАСС научного руководителя службы Романа Вильфанда.

Ранее синоптик посоветовал россиянам больше не ждать возвращения "бабьего лета". Этот период всегда отмечен повышенным теплом, когда из дома можно выйти без куртки и шапки. Такого повышения температур в регионах страны уже не будет, отметил Вильфанд.