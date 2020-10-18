Три человека пропали без вести после кораблекрушения в Баренцевом море

В Баренцевом мое у губы Вайда Печенегского района Мурманской области потерпел крушение катер "Юбилейный". На борту разбившегося о скалы судна было 10 человек, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Семеро смогли спастись, еще трое пропали без вести. Сейчас в районе губы Вайда ведутся поисковые работы.

Пропавших ищут спасатели МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России, откликнулись также суда, которые услышали сигнал бедствия.

Между тем, следователи выясняют, почему в принципе произошло кораблекрушение. Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".