В Калининграде придумали, как завлечь туристов в межсезонье

Акция получила название "Янтарные выходные", но действовать она будет во все дни недели. Координирует проект госучреждение Региональный информационный центр туризма.
Правила просты. В акции участвуют номера категории стандарт и эконом. В качестве бонуса ребенок до 12 лет может бесплатно жить вместе с родителями. Отправлять запрос на бронирование следует на сайте инфоцентра, по телефону или по электронной почте учреждения. Затем с гостями связываются специалисты, сообщают о свободных датах и стоимости номеров. Если цена устраивает, турист перечисляет предоплату.
География проекта включает восемь населенных пунктов, в том числе популярные приморские курорты Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный. К примеру, трехдневное проживание в Светлогорске в вилле без звезд (с учетом подарочной ночи) стоит от 3,6 тысячи рублей. Аналогичный отдых в трехзвездочной гостинице будет стоить от 4 тысяч рублей, в четырехзвездочном отеле - от 9,2 тысячи рублей. Но цены могут меняться в зависимости от дня недели и загруженности средств размещения. Акция продлится до 28 декабря.