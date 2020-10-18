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18.10.2020 21:38
Рубрика: Экономика

Ночь в подарок

В Калининграде придумали, как завлечь туристов в межсезонье
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8289)
В Калининградской области запустили акцию, призванную загрузить местные отели в межсезонье. Гости, перечислившие стопроцентную предоплату за две ночи, третью ночь получают в подарок. В новом проекте участвуют 26 средств размещения - от "беззвездных" гостевых домов до четырехзвездочных гостиниц.

Акция получила название "Янтарные выходные", но действовать она будет во все дни недели. Координирует проект госучреждение Региональный информационный центр туризма.

Фото: Ульяна Вылегжанина
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Правила просты. В акции участвуют номера категории стандарт и эконом. В качестве бонуса ребенок до 12 лет может бесплатно жить вместе с родителями. Отправлять запрос на бронирование следует на сайте инфоцентра, по телефону или по электронной почте учреждения. Затем с гостями связываются специалисты, сообщают о свободных датах и стоимости номеров. Если цена устраивает, турист перечисляет предоплату.

География проекта включает восемь населенных пунктов, в том числе популярные приморские курорты Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный. К примеру, трехдневное проживание в Светлогорске в вилле без звезд (с учетом подарочной ночи) стоит от 3,6 тысячи рублей. Аналогичный отдых в трехзвездочной гостинице будет стоить от 4 тысяч рублей, в четырехзвездочном отеле - от 9,2 тысячи рублей. Но цены могут меняться в зависимости от дня недели и загруженности средств размещения. Акция продлится до 28 декабря.

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