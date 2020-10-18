В Новгородской области детей без масок запретили высаживать из автобусов

Новости

Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 1 900 человек 20:58
Церковь просит врачей не препятствовать допуску священников к больным ковидом 20:45
"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом", ведя в счете 3:0 20:42
Главу Выборгского района Ленобласти отправили под домашний арест 20:37
В Госдуме оценили высказывания Эрдогана в адрес РФ, США и Франции 20:17
В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток 19:30
В стане соперника "Зенита" по ЛЧ "Брюгге" произошла вспышка COVID-19 18:42
Бой Умара Нурмагомедова в Абу-Даби отменен 18:35
Вирусолог объяснил проявление нового симптома коронавируса 17:55
СК начал проверку после падения детей в торговом центре в Москве 16:39
Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай" 16:39
Сын Черчесова получил удар коленом в голову и был госпитализирован 16:04
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии брата Умара, попавшего в больницу 15:50
В петербургском метро полицейские скрутили пассажира без маски 15:48
Ученые выявили новый симптом коронавируса 15:40
В Болгарии обвинили Германию в давлении по ситуации с Северной Македонией 15:34
В Британии помиловали преступника, остановившего террориста 15:18
Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае 14:22
Три человека пропали без вести после кораблекрушения в Баренцевом море 14:14
Эксперт: 20% переболевших COVID-19 теряют антитела за несколько месяцев 14:03
Индия успешно запустила крылатую ракету BrahMos 14:00
Взрыв на западе Афганистана унес жизни 12 человек 13:11
В Италии влюбленную пару оштрафовали за поцелуй без масок 13:04
В Москве дети рухнули с эскалатора в ТЦ 13:01
Ломаченко не согласился с решением судей по итогам боя с Лопесом 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
18.10.2020 21:43
Рубрика: Власть

Спокойно доедут

В Новгородской области детей без масок запретили высаживать из автобусов
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Новгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8289)
Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Новгородской области сообщил, что отныне детей без масок запрещено высаживать из общественного транспорта.

Для перевозчиков установлено правило: если ребенок заходит в салон без средства индивидуальной защиты, то их юному пассажиру обязан бесплатно выдать кондуктор. Если же маски у кондуктора кончились, то ребенку разрешено ехать как есть. Штрафовать за это никого не будут.

В Новгородской области завели дело из-за массового отравления в школе

Стоит отметить, что в Новгородской области в общественном транспорте введен строгий масочный режим. Кондуктор просто не имеет права пустить в салон пассажиров без маски. Если нарушение зафиксирует, например, проверка Роспотребнадзора, то и самому кондуктору, и автотранспортному предприятию грозят штрафы.

Но как быть с детьми? Высаживая ребенка посреди дороги, кондуктор подвергает его жизнь риску. Сейчас выясняются обстоятельства двух инцидентов, когда детей из-за отсутствия масок высадили из автобусов. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

Первый инцидент имел место в поселке Сырково. По данным жительницы Великого Новгорода Елены Ворониной, из автобуса на конечной остановке выгнали мальчика. Ребенок вынужден был идти до школы под проливным дождем. Второй случай очевидцы зафиксировали на Нехинском шоссе, это уже выезд из города. Местные соцсети забурлили, автотранспортное предприятие начало проверку.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай"
В Госдуме оценили высказывания Эрдогана в адрес РФ, США и Франции
В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток
Минпросвещения не планирует переносить ЕГЭ-2021
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия