В Новгородской области детей без масок запретили высаживать из автобусов

Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Новгородской области сообщил, что отныне детей без масок запрещено высаживать из общественного транспорта.

Для перевозчиков установлено правило: если ребенок заходит в салон без средства индивидуальной защиты, то их юному пассажиру обязан бесплатно выдать кондуктор. Если же маски у кондуктора кончились, то ребенку разрешено ехать как есть. Штрафовать за это никого не будут.

Стоит отметить, что в Новгородской области в общественном транспорте введен строгий масочный режим. Кондуктор просто не имеет права пустить в салон пассажиров без маски. Если нарушение зафиксирует, например, проверка Роспотребнадзора, то и самому кондуктору, и автотранспортному предприятию грозят штрафы.

Но как быть с детьми? Высаживая ребенка посреди дороги, кондуктор подвергает его жизнь риску. Сейчас выясняются обстоятельства двух инцидентов, когда детей из-за отсутствия масок высадили из автобусов. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

Первый инцидент имел место в поселке Сырково. По данным жительницы Великого Новгорода Елены Ворониной, из автобуса на конечной остановке выгнали мальчика. Ребенок вынужден был идти до школы под проливным дождем. Второй случай очевидцы зафиксировали на Нехинском шоссе, это уже выезд из города. Местные соцсети забурлили, автотранспортное предприятие начало проверку.