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Рубрика: Происшествия

В петербургском метро полицейские скрутили пассажира без маски

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на станции метро "Беговая" пассажир, который упорно не хотел надевать маску подрался с сотрудниками полиции. Пассажира в итоге скрутили и доставили в отдел полиции для составления протокола, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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О том, что один из пассажиров не хочет надевать маску, сотрудникам полиции рассказал работник подземки. Полицейские вначале попросили мужчину надеть средство защиты органов дыхания, а в ответ пассажир ударил людей в форме.

В итоге, как говорят в петербургском Главке, сотрудники полиции были вынуждены применить силу. На мужчину составлен протокол за мелкое хулиганство.

Сейчас в Петербурге в общественном транспорте действует обязательный масочный режим. Правда, как показало исследование, проведенное комитетом по транспорту Северной столицы, четверть пассажиров снимают маски, как только проходят через турникет.

Между тем, проезд без средств индивидуальной защиты может закончиться для пассажиров штрафом в размере четырех тысяч рублей. Если нарушение будет выявлено повторно, сумма административного взыскания может составить уже пять тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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