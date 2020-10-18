Администрация Ялты опубликовала некролог скончавшемуся мэру

Новости

В стане соперника "Зенита" по ЛЧ "Брюгге" произошла вспышка COVID-19 18:42
Бой Умара Нурмагомедова в Абу-Даби отменен 18:35
Вирусолог объяснил проявление нового симптома коронавируса 17:55
СК начал проверку после падения детей в торговом центре в Москве 16:39
Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай" 16:39
Сын Черчесова получил удар коленом в голову и был госпитализирован 16:04
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии брата Умара, попавшего в больницу 15:50
В петербургском метро полицейские скрутили пассажира без маски 15:48
Ученые выявили новый симптом коронавируса 15:40
В Болгарии обвинили Германию в давлении по ситуации с Северной Македонией 15:34
В Британии помиловали преступника, остановившего террориста 15:18
Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае 14:22
Три человека пропали без вести после кораблекрушения в Баренцевом море 14:14
Эксперт: 20% переболевших COVID-19 теряют антитела за несколько месяцев 14:03
Индия успешно запустила крылатую ракету BrahMos 14:00
Взрыв на западе Афганистана унес жизни 12 человек 13:11
В Италии влюбленную пару оштрафовали за поцелуй без масок 13:04
В Москве дети рухнули с эскалатора в ТЦ 13:01
Ломаченко не согласился с решением судей по итогам боя с Лопесом 12:04
Учителей не будут отстранять от работы за отказ сделать прививку от COVID-19 12:03
Театру в Москве грозит штраф за зрителей без масок на концерте группы "На-На" 11:40
Что изменится в жизни белорусов с введением электронных паспортов 11:40
На удаленный режим работы перешли около миллиона москвичей 11:19
Собянин заявил о снижении числа трудовых мигрантов в Москве 10:59
Пенсионер из Беларуси собрал коллекцию ретромотоциклов 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
18.10.2020 18:02
Рубрика: Власть

Администрация Ялты опубликовала некролог скончавшемуся мэру

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Администрация и городской совет Ялты опубликовали некролог скончавшемуся от осложнений после перенесенной пневмонии и коронавируса главе администрации Ивану Имгрунту.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Умер глава администрации Ялты

В траурном сообщении говорится, что год, когда Имгрунт руководил городом, был сложным. "И в этот непростой период борьбы с новой коронавирусной инфекцией Иван Иванович непрерывно находился на рабочем месте - своем боевом посту, ежедневно, в круглосуточном режиме общаясь с ялтинцами, поддерживая их, всей душой переживая за город в целом и каждого его жителя в отдельности. И ялтинцы всегда чувствовали это и отвечали ему взаимностью. "Мой дом - там, где я живу и работаю", - всегда говорил Иван Иванович. За этот год Ялта поистине стала для него родным домом, а он с первого дня был ориентиром и поддержкой для большинства жителей нашего города".

Администрация Ялты и депутаты городского совета выразили искренние соболезнования родным и близким Ивана Имгрунта. "Скорбим вместе с вами. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прошел жизненный путь, навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память светлому человеку", - говорится в некрологе.

Напомним, 30 сентября Иван Имгрунт был госпитализирован с диагнозом пневмония. Позднее у него был диагностирован коронавирус. Градоначальник проходил курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга и уже готовился к выписке, но вирус дал осложнения на сердечно-сосудистую систему.

Имгрунт был назначен на должность мэра Ялты 6 ноября 2019 года. Перед этим с 2000 по 2017 год он возглавлял Белореченский район Краснодарского края. Будучи юристом и выпускником Уральского государственного юридического университета, с 1986 по 2000 год Иван Имгрунт работал в органах прокуратуры. В 2013 году получил степень доктора социологических наук.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Общество Утраты Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай"
Минпросвещения не планирует переносить ЕГЭ-2021
Собянин заявил о снижении числа трудовых мигрантов в Москве
Ученые выявили новый симптом коронавируса
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия