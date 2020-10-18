Администрация Ялты опубликовала некролог скончавшемуся мэру

Администрация и городской совет Ялты опубликовали некролог скончавшемуся от осложнений после перенесенной пневмонии и коронавируса главе администрации Ивану Имгрунту.

В траурном сообщении говорится, что год, когда Имгрунт руководил городом, был сложным. "И в этот непростой период борьбы с новой коронавирусной инфекцией Иван Иванович непрерывно находился на рабочем месте - своем боевом посту, ежедневно, в круглосуточном режиме общаясь с ялтинцами, поддерживая их, всей душой переживая за город в целом и каждого его жителя в отдельности. И ялтинцы всегда чувствовали это и отвечали ему взаимностью. "Мой дом - там, где я живу и работаю", - всегда говорил Иван Иванович. За этот год Ялта поистине стала для него родным домом, а он с первого дня был ориентиром и поддержкой для большинства жителей нашего города".

Администрация Ялты и депутаты городского совета выразили искренние соболезнования родным и близким Ивана Имгрунта. "Скорбим вместе с вами. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прошел жизненный путь, навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память светлому человеку", - говорится в некрологе.

Напомним, 30 сентября Иван Имгрунт был госпитализирован с диагнозом пневмония. Позднее у него был диагностирован коронавирус. Градоначальник проходил курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга и уже готовился к выписке, но вирус дал осложнения на сердечно-сосудистую систему.

Имгрунт был назначен на должность мэра Ялты 6 ноября 2019 года. Перед этим с 2000 по 2017 год он возглавлял Белореченский район Краснодарского края. Будучи юристом и выпускником Уральского государственного юридического университета, с 1986 по 2000 год Иван Имгрунт работал в органах прокуратуры. В 2013 году получил степень доктора социологических наук.