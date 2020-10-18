Новые общественные пространства дают рабочие места и рост экономики

Не только новые парки и скверы, но и рост экономики получают города, участвующие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Он проводится с 2018 года среди малых городов и исторических поселений. Победителями стали уже 240 проектов, 84 из них реализованы.

Одним из победителей был город Семикаракорск Ростовской области, где благоустроили берега Старого Дона, соединенные подвесным мостом. Здесь появилась активная зона с пляжем, водной горкой, детскими площадками для игр с водой и песком и зона для прогулок со смотровыми точками. Сейчас территорию по выходным и праздникам посещает около тысячи человек, в будни летом - около 500, большой популярностью пользуется пляж. "На площадке открылся коммерческий веревочный парк, появилась точка продажи напитков. Достраивается ресторан, - перечисляет директор центра компетенций по развитию городской среды Ростовской области Александр Харченко. - Возле пляжа строится кафе, рядом есть спортивная школа гребли, появляется прокат". Пространство стало популярным не только у местных жителей, но и у всей области, многие специально едут в Семикаракорск посмотреть на подвесной мост и прогуляться по набережной.

Набережная "Сэй Пан" в городе Белоярский Ханты-Мансийского округа торжественно открылась в начале сентября. Раньше здесь был неухоженный берег реки. И хотя проект едва появился, местные власти уже отмечают, что появились новые рабочие места (трудоустроено 49 человек), активизировались 22 предпринимателя. "Реализация проекта позволила создать платформу для развития новых идей в сфере бизнеса и услуг, дать импульс для роста деловой активности и улучшения инвестиционного климата города", - считает главный специалист Центра компетенций по вопросам городской среды ХМАО Камила Ризаева.

Благоустройство - возможность быстро трансформировать город, изменения можно увидеть уже в течение года, говорит директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина. И, как правило, это начало масштабных процессов, которые меняют городскую экономику. Сначала увеличивается спрос на стройматериалы и элементы ландшафтного дизайна (цветы, саженцы деревьев, скамейки и прочее). Когда стартовали масштабные работы по благоустройству по всей стране, производство тротуарной плитки сразу выросло на 10-15%.

Затем около благоустроенных территорий развивается сервисная экономика - появляются точки по продаже мороженого, воды, открываются кафе, аттракционы. "В среднем после благоустройства поток посетителей на улицах вырастает примерно на 30%", - отмечает Ильина. Следующий этап - повышение платы на аренду помещений в окрестностях обновленных улиц и прогулочных зон. Это приносит дополнительные доходы как в бюджет (от муниципальной собственности), так и другим владельцам.

Арендная ставка после благоустройства территорий выросла в 2,5 раза

Важно не только привести город в порядок, но и продумать оригинальную идею, как, например, в Мышкине. Расставить интересные скульптуры, оригинальные скамейки, сделать фотозоны. Можно проводить ярмарки и другие мероприятия. Тогда в город поедут туристы, а это новые возможности для бизнеса (продажа сувениров, организация экскурсий и необычных развлечений), новые рабочие места и рост налогов, поступающих в городской бюджет.

Во Франции после благоустройства центральной улицы в городе Бордо продажи в ресторанах и магазинах выросли на 40% в тот же год, говорит Ильина, то есть благоустройство практически сразу стало окупаться за счет роста налоговых поступлений. В России это пока сложно оценить, поскольку масштабное благоустройство городов началось не так давно, отмечает Ильина.

Благоустройство позволяет зачастую изменить негативный имидж городского района. "У нас был опыт, когда достаточно дешевыми решениями проводилась реновация здания и территории вокруг, после чего она представала в новом виде. Прохожие неожиданно замечали, что тут не так уж и плохо, даже вполне уютно", - рассказывает руководитель архитектурного бюро, финалист программы архитекторы.рф Никита Маликов. К примеру, в Тюмени было приведено в порядок несколько небольших зданий в спальных районах, где 60% площадей были невостребованными. После реновации фасадов, создания единого дизайн-кода и благоустройства прилегающей территории заполняемость выросла до 90%. Арендная ставка выросла в 2,5 раза у зданий, находящихся рядом с остановкой общественного транспорта, и в два раза у остальных. Трафик посетителей увеличился в десять раз, а после того как люди стали фотографироваться и выкладывать фото в соцсети, сюда начали заходить даже туристы.

У проектов благоустройства парковых и рекреационных зон есть несколько задач разного уровня, от локальных до стратегических, говорит руководитель архитектурной мастерской №4 Градостроительного института пространственного моделирования и развития "Гипрогорпроект" Антон Бавыкин. Парк может стать визитной карточкой города - как, например, Центральный парк в Нью-Йорке или Булонский лес в Париже - и подогреть интерес инвесторов к прилегающим территориям, повысить их капитализацию. Так, в Чикаго за десятилетие после появления "Миллениум-парка" количество жилых домов в районе выросло на 57%, аренда увеличилась на 25-40%.

Помимо экономического эффекта в краткосрочной перспективе (такого, как рост стоимости недвижимости, увеличения среднего размера чека в общепите, роста оборота торговых предприятий, появления новых хозяйствующих субъектов), изменения в городах могут приводить и к более масштабным переменам. Но для этого необходимо заниматься не только благоустройством, но и комплексным развитием территорий, формированием качественной и комфортной городской среды, в профессиональной среде эти понятия различаются, подчеркивает профессор кафедры территориального развития ИОН РАНХиГС Эмиль Маркварт. Именно комфортная среда нередко помогает удержать или привлечь человеческий капитал, недаром ее обеспечение вошло в число национальных целей развития.

В России около тысячи городов, которые могут принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает Минстрой.

У потенциальных участников конкурса зачастую меньше возможностей, в том числе финансовых, для реализации проектов и привлечения инвесторов, чем у крупных городов. Накладываются также и ограничения, связанные с историческим характером поселений. Поэтому конкурс - это действенный инструмент поддержки социально-экономического развития малых городов и исторических поселений. Высокое качество городской среды повышает капитализацию объектов недвижимости и бизнеса, дает стимул развитию сектора услуг. Кроме того, в городах появляются команды, которые научились работать над сложными, комплексными проектами. Накапливается опыт планирования развития территории, появляется практика межведомственного взаимодействия, подчеркивают в минстрое.

Только благодаря проектам - победителям IV конкурса, итоги которого подвели в сентябре, прогнозируется создание около 10 тысяч рабочих мест, пешеходный трафик на новых обустроенных территориях составит почти 50 млн человек.