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18.10.2020 14:15
Рубрика: Экономика

Россияне назвали топ-10 городов для отдыха в Новый год

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Названы города, куда российские туристы мечтают отправиться на Новый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис Туту.ру.

Фото: iStock
К Новому году в сочинских отелях забронировано 90 процентов мест

В топ-10 городов России вошли Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.

Причем интерес к Сочи за год вырос с 13 до 20 процентов, к российской Прибалтике - с пяти до девяти процентов. А билеты в Новосибирск и Красноярск туристы стали искать в полтора раза чаще.

Среди зарубежных направлений лидером стал Стамбул. Отправиться туда на новогодние каникулы желает каждый десятый пользователь, что в четыре раза больше показателя прошлого года.

Также есть спрос на путешествия в Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Бишкек, Ош, Минск, Нур-Султан и Пхукет.

Специалисты проанализировали поисковые запросы пользователей с 15 сентября по 15 октября на новогодние праздники - с 25 декабря по 10 января.

Выяснилось, что в этом году самые желаемые вылеты из Москвы в другие российские города - 75 процентов. Для сравнения: в 2019-м лишь половина поисков касалась поездок по стране.

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