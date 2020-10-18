Ученые выявили новый симптом коронавируса

Очередным признаком заражения коронавирусом могут оказаться проблемы со слухом.

Об этом сообщает Express. Сотрудники Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета обнаружили, что пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией, страдали от специфического эффекта тиннитуса, который проявляется в звоне или шуме в ушах без внешнего акустического раздражителя.

Если болезнь протекает тяжело, это состояние может прогрессировать и даже приводить к полной потере слуха. В публикации сообщается, что подобные случаи также уже выявлялись. Специалисты рекомендуют не игнорировать симптомы, связанные со слуховым восприятием.

Однако тиннитус может проявляться не только при коронавирусе. Поэтому для получения более ясной клинической картины помимо нарушения слуха нужно учитывать наличие или отсутствие других признаков COVID-19.