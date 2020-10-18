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Рубрика: Культура

Ремонт на бис

Детские театры страны меняют свой облик
Текст: Алексей Михайлов (Мурманск) , Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8289)
Челябинский Молодежный театр получил вторую жизнь: благодаря нацпроекту "Культура" там закончилась серьезная реконструкция. Первым, еще в декабре 2019 года, после ремонта открылся старейший Мурманский областной театр кукол. Всего же до 2024 года будет отремонтировано 34 детских театра в разных регионах России.
Реставрация дореволюционного особняка челябинского Молодежного театра обошлась в 134 миллиона рублей. Фото: Николай Середин Реставрация дореволюционного особняка челябинского Молодежного театра обошлась в 134 миллиона рублей. Фото: Николай Середин
Реставрация дореволюционного особняка челябинского Молодежного театра обошлась в 134 миллиона рублей. Фото: Николай Середин

Здание челябинского Молодежного театра в старинном особняке заиграло новыми красками. В него словно вдохнули новую жизнь - в театре стало светло, уютно и комфортно. Капитального ремонта здесь не было с 1903 года. "Была непростая задача: сохранить памятник архитектуры федерального значения, наполнив его современной инфраструктурой, - пояснил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. - Для этого привлекли и реставраторов. За два года обновили все внутреннее убранство, кровлю и фасад".

Фото: Пресс-служба Мариинского театра/Наталья Разина
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Актеры говорят: пазл сложился. Здание оснащено самым современным оборудованием, в том числе новыми системами освещения, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. "Такая работа проделана! - признается директор театра Галина Братышева. - Укреплен фундамент, отремонтированы фойе, зрительный зал, гримерки артистов. Это настоящий подарок к нашему 55-летнему юбилею".

34 детских театра будет отремонтировано к 2024 году в разных регионах.

Театр отплатил за внимание полновесной монетой. К открытию для маленьких зрителей подготовлены сразу четыре премьеры. Это спектакль "Завтра была война" по повести Бориса Васильева, который артисты покажут не только на новых подмостках, а также сказочные и назидательные истории - "Созвездие бродячих котов", "Как слониха упала с неба" и "Подвиги Геракла".

Благодаря нацпроекту свое здание впервые за 87-летнюю историю получил Мурманский областной театр кукол. Там откроют и студию, где смогут обучаться театральному искусству будущие актеры из числа жителей региона. Об этом сообщил директор театра Евгений Суханов. Это решение не случайное - "дворец детства" испытывает серьезный кадровый дефицит.

Кресла в зрительном зале челябинского театра изготовили по старинным прототипам - повторили даже резьбу на подлокотниках. Фото: Игорь Шутов

Новое здание Мурманского областного театра кукол стало первым в стране объектом, созданным в рамках национального проекта "Культура". Стоимость работ - около 280 миллионов рублей. Площадь 3,5 тысячи квадратных метров, два зрительных зала на 300 и 80 мест. "Здание, в котором после капремонта разместился театр кукол, было построено в 1937 году, - рассказал министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский. - К началу ремонта физический износ составлял 52 процента. Была нарушена гидроизоляция фундамента, несущие конструкции - в трещинах, из-за перепада температур разрушена кладка. Нуждалась в починке и кровля. После окончания капремонта здание стало отвечать всем требованиям, в том числе безопасности".

Здание челябинского Молодежного театра в старинном особняке заиграло новыми красками. В него словно вдохнули вторую жизнь

Сегодня в репертуаре театра 53 спектакля. За сезон ставится 4-5 новых. В 2019 году театр посетили около 50 тысяч зрителей, он давно и успешно участвует в российских и международных фестивалях: в 2003 году он получил диплом "За развитие театрального искусства" на фестивале детских театров в городе Суботице (Сербия), второе место и диплом "Серебряный витязь" - на фестивале "Золотой Витязь" в Минске в 2005 году, диплом Гран-при на V международном театральном фестивале для детей и юношества "Тарарам" в 2018 году. В 2019 году театр стал номинантом Российской национальной театральной премии "Золотая маска".

Сейчас к показу уже готов спектакль "Кошкин дом", который был поставлен еще в марте. Еще один кандидат на премьерный показ - военный спектакль "Эшелон", рассчитанный на взрослых и подростков, который предполагалось показать 9 мая.

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