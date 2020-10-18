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18.10.2020 18:15
Рубрика: Общество

В Челябинске от COVID-19 скончался заслуженный врач России

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске скончался еще один врач - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и почетный гражданин Челябинска Николай Тарасов. По предварительным данным, причиной смерти стала коронавирсусная инфекция, сообщили в воскресенье в городской администрации.

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- Администрация Челябинска и министерство здравоохранения региона выражают глубокие соболезнование родным и близким Николая Ивановича, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Он прожил достойную жизнь, каждый день внося свой личный вклад в развитие медицины, самоотверженно борясь с тяжелыми болезнями, спасая жизни людей. Светлая память о нем навсегда останется с нами, в наших сердцах, в его учениках, в его работах и изобретениях.

Как пояснили в минздраве, именно благодаря Николаю Тарасову в Челябинске появилась Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования. Под его руководством были заложены основы современного последипломного обучения врачей, обеспечившего их подготовку по 74-м из 96 существующих врачебных специальностей. Сам Николай Иванович не бросал врачебную практику. Именно он провел первые эндоскопические операции в области урологии.

Кстати

За последние сутки на Южном Урале выявлено 110 новых случаев коронавируса, два из них - у школьников. Всего с начала учебного года диагноз COVID-19 поставлен 219 учащимся. Общее число заболевших превысило 18,5 тысячи человек. Выздоровели и выписались из больниц 14,1 тысячи пациентов. Скончались 572 южноуральца.

В регионах Общество Здоровье Общество Утраты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

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