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Рубрика: Общество

По праву крови

Родственников избавят от медкомиссии для опекунства
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8289)
Родственникам, длительное время проживающим с совершеннолетними недееспособными гражданами, не нужно будет проходить медкомиссию при назначении опекунства.
Фото: Александр Мельников/ РИА Новости Фото: Александр Мельников/ РИА Новости
Фото: Александр Мельников/ РИА Новости

Проект постановления с изменениями в "Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан", подготовил Минздрав. В ведомстве отмечают, что поступают обращения от людей, которые хотят оформить опекунство над своим близким родственником и при этом не имеют проблем со здоровьем, но все равно вынуждены проходить медосвидетельствование и доказывать, что они могут стать опекунами.

Фото: iStock
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"Действующие​ сейчас правила распространяются как на людей, не являющихся родственниками будущих подопечных, так и на тех, кто длительно (не менее 10 лет) с ними проживает и состоит в родстве. Проще говоря, родителей, бабушек, дедушек, сестер, братьев, детей и внуков, которые​ хотят стать опекунами или попечителями своих родственников, - рассказал "РГ" замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. - Например, мама хочет оформить опекунство над своим ребенком, который уже в совершеннолетнем возрасте в силу каких-либо причин стал недееспособным и не может обходиться без посторонней помощи. И вот в перечне документов, которые ближайший родственник должен подать, находится и медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского освидетельствования".

Такое освидетельствование, как уточнят Олег Салагай, предполагает довольно большой список анализов и исследований. Например, человеку придется сдать анализы на сифилис, ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, посетить врача-инфекциониста, нарколога и психиатра.

"Медосвидетельствование - важная процедура, и она должна сохраняться для людей, которые ранее не проживали​ с тем человеком, которого намерены взять под опеку. Когда же люди проживают совместно не менее 10 лет и являются родственниками, ​ проходить медосвидетельствование им уже вряд ли целесообразно, особенно с учетом современных возможностей медицины. Поэтому считаем, что эту норму можно исключить из правил, - отметил Салагай. - К тому же семейное законодательство не устанавливает перечня заболеваний, которые могли бы стать ограничением при оформлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами. Такой перечень применим только когда речь идет о несовершеннолетних".

Медкомиссия - важная процедура, и она должна сохраняться для людей, которые ранее не проживали с тем человеком, которого намерены взять под опеку, считают в Минздраве

Так, ограничением оформления опеки или попечительства ​ могут стать тяжелые онкологические заболевания. До недавнего времени таким ограничением был ВИЧ.В нынешнем году эту норму откорректировали, установив определённые условия, а не полный запрет, так как сегодня при правильно подобранной терапии человек с ВИЧ-инфекцией может вести полноценный образ жизни и хорошо себя чувствовать.

Замминистра подчеркнул, что люди ждут принятия этого документа. Сейчас проект постановления проходит общественное обсуждение и направлен на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию. После прохождения всех процедур и общественного обсуждения он будет внесен в правительство.

Общество Семья и дети Правительство Минздрав

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