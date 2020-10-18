Российские военные привезли гуманитарный груз в сирийскую Али-эль-Хазу

Военные РФ доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Алеппо. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон передали около трех тонн нужного груза жителям отдаленного села Али-эль-Хаза.

"На сегодняшний день уже выдано более 400 продовольственных наборов, состоящих из продуктов первой необходимости: муки, крупы, чая, сахара", - цитирует ТАСС представителя ЦПВС в Алеппо Александра Митряхина.

Местные власти заранее составили списки наиболее нуждающихся в помощи семей. Во время войны боевики обложили местных крестьян данью, забирая у них скот. Деревенских жителей пытались завербовать в свои ряды, но на службу шли немногие. Большинство селян предпочли бежать, и только сейчас, после окончания боевых действий, вернулись домой.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон активно занимаются гуманитарной деятельностью, помогая населению страны не только продуктами питания, но также медикаментами и предметами первой необходимости.