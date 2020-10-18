Рублев ставит рекорды в рейтинге ATP

Благодаря выходу в финал турнира категории ATP500 в Санкт-Петербурге Андрей Рублев впервые в карьере станет восьмой ракеткой мира.

После четвертьфинала на "Ролан Гаррос" Рублев уже попал в десятку лучших теннисистов. Он стал девятым россиянином, которому удалось занять место в топ-10 мировой классификации, что уже круто. Но, поднявшись еще на две строчки, Рублев обогнал итальянца Берреттини и аргентинца Шварцмана и возглавил гонку за право сыграть на Итоговом чемпионате года в Лондоне.

В воскресенье, уже после подписания этого номера "РГ" в печать, завершился финальный матч между Рублевым и хорватом Борной Чоричем, который боролся за титул второй год подряд. Для Андрея это был четвертый финал турнира ATP в сезоне. К слову, три предыдущих Рублев выиграл.