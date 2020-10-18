Саид Нурмагомедов и Максим Гришин выиграли бои на турнире UFC

Российские бойцы Максим Гришин и Саид Нурмагомедов добились побед на турнире UFC в Абу-Даби. На бойцовском острове проходит турнир UFC Fight Island 6.

В двух поединках принимали участие российские мастера ММА. В легчайшем весе Саид Нурмагомедов проводил поединок против Марка Штрайгля. Спустя всего 51 секунду российский боец отпраздновал победу, нокаутировав своего оппонента.

В другом поединке встретились два россиянина - Гаджимурад Антигулов и Максим Гришин. За две секунды до окончания второго раунда рефери остановил бой и зафиксировал победу Гришина техническим нокаутом.