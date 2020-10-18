- Мы ведем ежедневный мониторинг. Количество школ, закрытых на карантин в связи с COVID-19, колеблется на показателе немногим более 110 школ. Сейчас это примерно 0,31% от всех школ страны. Ситуация контролируемая, - рассказал Сергей Кравцов. - Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет. Меры от региона к региону разнятся. При принятии решений, касающихся организации учебного процесса, должен рассматриваться каждый конкретный случай. Решения о точечных мерах по закрытию школ, переводе тех или иных классов на удаленку или введению каникул должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической ситуации.

По словам Сергея Кравцова, принятые в Москве меры основаны на текущей эпидемиологической ситуации.

- Решения принимаются в зависимости от той ситуации, которая сложилась в субъекте, - рассказал Сергей Кравцов. - Директора школ должны обратить внимание: при изменении учебного графика, при выборе дистанционного формата важно корректировать образовательную программу так, чтобы не допустить пробелы в освоении учебного материала. Они должны учитывать и требования к максимальной учебной нагрузке, не превышать ее.