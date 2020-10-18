Швеция изменила стратегию борьбы с COVID-19 из-за роста заболеваемости

До сих пор Швеция, в отличие от других европейских стран, сопротивлялась жестким ограничениям и главной профилактической мерой здесь было социальное дистанцирование. Даже на пике пандемии весной и в начале лета в стране продолжали работать рестораны и бары, не закрывалось и большинство школ.

С начала сентября заболеваемость вновь начала стремительно расти по всей Европе, и многие страны вернулись к жестким социальным ограничениям.

Надежды шведских властей на формирование популяционного иммунитета, достаточного для того, чтобы справиться с коронавирусом, тоже не оправдались - в стране, так же как и в остальной Европе, заболеваемость стремительно растет.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в среднем за последнюю неделю в Швеции на миллион человек приходится 65 заболевших в день. Для сравнения, в Дании - 71, Финляндии - 40, Норвегии - 25.

Новые правила, которые, как ожидается, вступят в силу в понедельник, позволят региональным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест - торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов, не посещать концерты и тренажерные залы. Также они получили право ограничить пользование общественным транспортом и рекомендовать людям избегать контактов с пожилыми и гражданами из групп риска.

При этом отмечается, что новые правила будут предложены в качестве рекомендаций, а не требований, и вводить штрафы за их несоблюдение шведские власти не планируют.

Швеция была предметом пристального внимания эпидемиологов на протяжении всей пандемии из-за ее отказа ввести национальную изоляцию и строгие карантинные меры, которые могли бы нанести ощутимый удар по экономике.