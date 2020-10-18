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18.10.2020 20:28
Рубрика: Общество

Школа держит дистанцию

Образование обогатилось лайфхаками
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 235(8289)
Усилиями профессионального сообщества учителей и преподавателей России в период пандемии и вынужденных ограничений удалось избежать снижения уровня образования. Технологическими предпосылками для этого стало повсеместное внедрение принципиально новых форматов обучения. Инновационные виды взаимодействия затронули также сферу досуга и развлечений юных россиян.
Современный учитель должен быть продвинутым пользователем новейших технологий. Фото: РИА Новости www.ria.ru Современный учитель должен быть продвинутым пользователем новейших технологий. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Современный учитель должен быть продвинутым пользователем новейших технологий. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В период пиковых угроз из-за COVID-19 учебные заведения смогли в короткие сроки наладить учебный процесс, используя новые технологии и подходы. Они включили дистанционное проведение уроков, видеокурсов, виртуальных лабораторных работ, образовательных мультимедийных игр. Как отметил президент РФ, полученный опыт и новые компетенции позволят сделать значительный шаг в развитии российской школы и создать по-настоящему современные условия для обучения детей, жизни и работы педагогов.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Сергей Кравцов: Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет

Так, к 2030 году по всей стране практически полностью должен быть обеспечен доступ к скоростному интернету и соответствующему оборудованию. Уже сегодня в рамках проведения Всероссийского марафона открытий в школах сельских территорий и малых городов России открылось пять тысяч центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" Минпросвещения России. Здесь школьники на самом современном оборудовании изучают предметы "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также занимаются в различных кружках. Всего более 1 600 000 детей получили возможность осваивать общеобразовательные и дополнительные программы на новом оборудовании в центрах "Точка роста".

Новые формы в период коронавирусных ограничений приобрели и традиционные образовательные конкурсы. Например, из-за эпидемиологической ситуации командные состязания впервые в истории Международной математической олимпиады для старшеклассников прошли в дистанционном формате, что не помешало командам из 113 стран виртуально собраться на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге.

Свой вклад в непрерывность образовательного процесса так же внесли и российские библиотеки. В рамках проекте "Библиотека - современное общественное пространство", который проводится в Подмосковье, многие из обновленных библиотек устраивают игры, мастер-классы, тематические лекции и кинолектории, в том числе в онлайн-формате. Кроме того, в ближайшее время здесь заработают программы "БиблиоНяня", "БиблиоПродленка", сетевые литературные квизы и встречи без галстуков. Сейчас в этом проекте участвуют 15 локаций, но их число будет расти.

Сочетание онлайн- и офлайн форматов способно сформировать инновационную модель обучения

Кроме того, в период летних каникул к мероприятиям учреждений дополнительного образования, культуры и спорта в дистанционном режиме присоединились почти 10,4 миллиона школьников. Не остались в стороне от наполнения качественным образовательным контентом досуга юных россиян и ведущие российские компании. Летом к организации детского отдыха были привлечены крупнейшие отечественные высокотехнологичные корпорации.

Так, в образовательных интенсивах "Сберкампус" Сбербанка приняли участие более 9 тысяч обучающихся из 27 субъектов РФ. К образовательным, творческим, спортивным и патриотическим мероприятиям, которые "Газпром" провел в дистанционном режиме, присоединились более 90 тысяч человек, а к программам с очным присутствием - 1850. Госкорпорация "Росатом" реализовала проект "Юниоры AtomSkills-2020" для 90 участников из 35 городов, а также были проведены более 50 онлайн-мероприятий с охватом 7 тысяч пользователей. Онлайн-проект "Страна железных дорог online", созданный РЖД, объединил более 7 тысяч ребят. А фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы "РОСНАНО" организовал "летние школы" различной направленности - "Наноград" и "Стемфорд" - с общим охватом 1275 обучающихся.

В целом, как резюмировала учитель истории и обществознания школы N 18 городского округа Подольск Юлия Шамшурина: "Дистанционное обучение стало для многих школ России большой неожиданностью. Ни я, ни мои коллеги не могли предполагать, что нам так надолго придется расстаться со своими учениками. И первые дни, как это делать правильно, никто даже не предполагал. Но благодаря большой поддержке со стороны государства, поддержке со стороны родителей мы справились. У нас, например, в области проходили онлайн-семинары, на которых мы с коллегами делились друг с другом опытом, наработками, технологиями, как это мы сейчас называем, лайфхаками, некоторые из которых сегодня можно применять".

В то же время, как признают в самом минпросвещения, сегодня на фоне увеличения доли онлайн-обучения одной из актуальных задач становится снижение бумажной нагрузки на педагогов, чтобы они могли уделять больше внимания работе с учениками и заниматься своим профессиональным развитием. Зачастую от учителей требуют кучу отчетов, отнимающих у них значительное время. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, важно создать унифицированный план работы со сбалансированной нагрузкой на специалистов. "Отчетность по мероприятиям тоже должна быть, но в разумных пределах", - отметил он. Наряду с этим, по мнению Сергея Кравцова, в обучении важную роль играет непосредственная передача опыта ученику. "Цифровые технологии должны помогать ученикам, но погружаться целиком в цифровую среду нельзя. Прежде всего важна реальная жизнь", - подчеркнул он.

Фото: РИА Новости
Сергей Кравцов рассказал, какие изменения ждут российские школы

Очевидно, что нынешние реалии системы образования ставят перед учителями новые задачи. Современные ученики свободно чувствуют себя как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Перед учителями и преподавателями стоят серьезные вызовы по завоеванию внимания своих слушателей. Едва ли общение в виртуальной среде способно заменить полноценный обмен знаниями и навыками в форме живого диалога с учителем. Однако наличие дополнительных базовых ресурсов в виде сетевых образовательных площадок такое доверительное общение способно только укрепить. А сочетание онлайн- и офлайн-форматов, новый стимул для развития которого придали меры по сдерживанию нарастания эпидемиологической нагрузки, способно постепенно сформировать современную новую модель обучения, которая принесет максимальный эффект как для ученика, так и для учителя.

Общество Образование

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