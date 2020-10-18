Связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры изменили структуру спроса на рынке ИТ-решений и услуг.

Как отмечают в РУССОФТ, среди производителей программного обеспечения больше всех пострадали те, кто ориентировался на заказчиков из госсектора, туристической и гостиничной отраслей, сферы пассажирского транспорта. Основной кризис пришелся на апрель-май. Так, проведенный в мае экспресс-опрос ИТ-компаний показал, что 82,4 процента из них столкнулись с задержкой платежей по уже выполненной работе.

В то же время массовый переход на удаленный формат работы подстегнул спрос на решения в сфере информационной безопасности, технологии видеосвязи, искусственный интеллект. Участники рынка отмечают, что раньше системы бесконтактного взаимодействия и удаленной идентификации были интересной, но необязательной характеристикой, а в пандемию они стали критически важны для минимизации контактов и снижения риска заболеваемости.

"Начиная с марта 2020 года резко возрос спрос на инфраструктурные решения для организации безопасных удаленных рабочих мест, рост был стремительный и многие компании не жалели сил и ресурсов для обеспечения работы в новых условия, - рассказал "РГ" вице-президент по продажам и маркетингу RAMAX Group Дмитрий Буленков. - От расширения использования удаленных рабочих столов, VPN, широкого использования телеконференций, закупки ноутбуков и планшетов до использования тонких клиентов в домах сотрудников. Остро поднялись вопросы обеспечения информационной безопасности при удаленной работе".

Причем в информационную безопасность инвестируют не только крупнейшие компании. Как показал проведенный в июне опрос "Лаборатории Касперского", за последние 12 месяцев российские компании малого и среднего бизнеса в среднем потратили на обеспечение безопасности корпоративного периметра 4,7 миллиона рублей каждая. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. В "Лаборатории Касперского" полагают, что одним из главных драйверов инвестиций в инфобезопасность стала потребность бизнеса повышать киберграмотность сотрудников.

Компании, которые вкладывались в развитие ИТ-инфраструктуры, вошли в кризис с хорошей базой

Каждый пятый респондент отметил, что решение вложить деньги в усиление инфобезопасности было принято после киберинцидента внутри организации, в том числе после случаев утечки данных. В 2020 году средняя цена потери от утечки данных для небольшой компании составила 1,9 миллиона рублей. Для 70 процентов российских компаний вопрос защиты данных - главная проблема, связанная с кибербезопасностью. Еще 59 процентов обеспокоены недостаточной осведомленностью штата на тему инфобезопасности и 43 процента - стоимостью обеспечения безопасности сложных технических сред.

В целом по рынку бюджеты на ИТ сокращаются: где-то в связи со снижением бизнес-активности, где-то в связи с ожиданием ее снижения, рассказал директор департамента профессиональных услуг SAS Россия/СНГ Александр Корнев.

"Инвестиции в ИТ становятся более фокусными, потенциальные проекты проходят более жесткие фильтры отбора. Предпочтения отдаются проектам, в рамках которых выполняются требования регуляторов, проектам с быстрой окупаемостью инвестиций и понятным, прозрачным бизнес-кейсом. Продолжает расти спрос на проекты, нацеленные на взаимодействие с клиентом в онлайн-режиме", - добавил эксперт.

"Сегодня в приоритете проекты, обеспечивающие комфортную и безопасную удаленную работу, и проекты, обеспечивающие быстрый возврат инвестиций", - согласился и Дмитрий Буленков.

Есть сферы, в которых Россия опережает большинство стран. Это, в частности, развитие электронного документооборота (ЭДО) и онлайн-финансы. Предпосылки для перехода на электронный документооборот сформировались еще несколько лет назад - есть нормативно-правовая база, усиленная квалифицированная цифровая подпись полностью приравнивается к собственноручной, ей можно подписывать все основные документы - акты, счета-фактуры, договоры между контрагентами, налоговую и бухгалтерскую отчетность. Но из-за любви к бумаге и мифов о том, что ЭДО - это сложно, дорого и небезопасно, российские компании долгое время с осторожностью смотрели в эту сторону, продолжая тратить время и деньги на почту и курьеров или обмениваться юридически незначимыми сканами. Пандемия в этом отношении стала катализатором перемен.

Инвестиции в ИТ становятся более фокусными, проекты проходят жесткие фильтры отбора

"С началом локдауна назрела острая необходимость быстро работать с документами удаленно, и адекватного аналога ЭДО нет, - отметил руководитель отдела продаж EasyDocs Денис Котовский. - Особенно резко вырос спрос на кадровый ЭДО - пропорционально росту удаленных сотрудников, которым нужно постоянно подписывать больничные, справки, заявления на отпуск. Современные решения позволяют подписывать документы в два клика с любого устройства, поэтому никаких сложностей в переходе на электронный документооборот нет - наоборот, в компаниях ускоряются и упрощаются бизнес-процессы, разгружаются отделы кадров, сокращаются расходы на канцелярию, почту и курьеров".

5,57 миллиарда долларов составил, по оценкам IDC, объем российского рынка ИТ-услуг в 2019 году

Основными заказчиками ИТ-услуг участники рынка называют ретейл, банковский сектор и страхование, металлургические и производственные предприятия, телекомы - те отрасли, где есть серьезная конкурентная среда, и без больших вложений в ИТ не выжить в кризис. "Вложения в проекты, которые увеличивают преимущества, только возрастают", - отметил Дмитрий Буленков. Александр Корнев добавил, что компании, которые основательно вкладывались в развитие ИТ-инфраструктуры, вошли в кризис с хорошей базой, и она помогает им поддерживать работоспособность. Эти компании продолжают инвестировать в то, чтобы более эффективно решать задачи, которые появились в связи с изменением всей бизнес-среды.

Аналитики IDC также отмечают, что компании банковского сектора, розничной торговли, промышленной отрасли и энергетики - активные клиенты поставщиков ИТ-услуг. Однако наиболее крупным и платежеспособным заказчиком, по их мнению, остаются организации госсектора.

"Многие поставщики ИТ-услуг в России показали неплохие результаты в 2019 году. В этом году положение дел выглядит по-другому, - констатирует Наталья Виноградова, менеджер программ исследований, IDC Россия и СНГ. - Кризис, вызванный COVID-19, оказывает негативное влияние на рынок, а надвигающаяся рецессия означает сокращение расходов на услуги в целом. Однако спад не будет продолжаться вечно, и к тому моменту, когда рынок начнет восстанавливаться, поставщики ИТ-услуг должны быть готовы предоставить решения, полностью адаптированные к новым рыночным реалиям".