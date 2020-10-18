Сын Черчесова получил удар коленом в голову и был госпитализирован

Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова Станислав, выступающий за клуб ПФЛ "Олимп-Долгопрудный", получил удар коленом в голову в домашнем матче с "Родиной".

Инцидент произошел на 21-й минуте встречи. После удара Черчесов-младший потерял сознание и был госпитализирован, сообщает "Чемпионат". Счет к тому моменту был 1:0 в пользу гостей.

Сын Станислава Саламовича ранее выступал за молодежные команды пермского "Амкара" и столичного "Динамо", а сезон 2017/18 он провел в новороссийском "Черноморце".