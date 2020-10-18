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Рубрика: Общество

Ученый спрогнозировал прекращение активности коронавируса к лету 2021 года

Текст: Ольга Игнатова
Пандемия COVID-19 длится 10 месяцев и при естественном развитии эпидемического процесса широкое распространение возбудителя прекратится при создании коллективного иммунитета у 60-70% населения. Это может произойти к летнему сезону 2021 года.

Такую точку зрения "Российской газете" высказал директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико.

Фото: iStock
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови

Ученый напомнил, что пандемии "испанки" в 1918-19 гг. и "свиного гриппа" длились 19 и 15 месяцев соответственно. При "испанке" было отмечено 3 волны, наиболее смертоносной оказалась вторая. "За 19 месяцев во всем мире этим гриппом переболели около 550 млн человек, или 29,5% населения, умерли 40-100 млн человек, или 2,7-5,3% населения Земли", - рассказал Брико.

Почти за год пандемии коронавируса ученые узнали о вирусе многое, но далеко не все. Это касается как свойств возбудителя, так и возможностей его распространения, лечения и средств индивидуальной неспецифической профилактики. Вселяет надежду возможность контролировать инфекцию с помощью разработанных вакцин. Вакцинация населения позволит прервать цепь эпидемического процесса, при условии достижения охвата вакцинацией не менее 60% в различных социально-возрастных группах населения", - подчеркивает Брико.

Он также добавил, что сегодня есть веские доказательства того, что вирус SARS-CoV-2 хорошо переносит сухую и холодную погоду. Высокие температуры и влажность действуют на него губительно, точно так же, как и довольно широкий спектр дезинфектантов и кожных антисептиков.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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