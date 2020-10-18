Решение о тестировании на коронавирус учителей принимают субъекты РФ. Учителей не будут отстранять от работы за отказ сделать прививку от COVID-19. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

- Конечно, нет. Прививка - дело добровольное, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, учителям будет предложена эта возможность. Но это будет добровольный процесс.

По словам министра, регионы уже организовывают тестирование педагогов на коронавирус. Но "подобные меры определяют на местах".

- Защитить здоровье сейчас - задача номер один. Прежде всего, конечно, здоровье высоковозрастных педагогов, - резюмировал Сергей Кравцов.