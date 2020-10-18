Установлена минимальная численность штата для ковидных стационаров

Вступил в силу приказ Минздрава, утверждающий временные штатные нормативы для детских и взрослых стационаров, работающих с зараженными COVID-19. Новый документ, в отличие от прежнего, носит регламентированный, а не рекомендательный характер, предусматривают количество врачей и медсестер, которые требуются на определенное количество коек в отделениях для пациентов, нуждающихся в ИВЛ и не нуждающихся в ней. Помимо этого, в нем рассчитаны нормативы для приемных отделений, реанимаций, детских больниц, необходимое число специалистов консультативно-диагностической группы, к которой относятся рентгенологи, эпидемиологи, эндоскописты, а также врачи ЛФК, УЗИ, КЛД и средний медицинский персонал.

Так, например, в приемном отделении для взрослых с подтвержденной коронавирусной инфекцией должен быть один врач приемного отделения и одна медсестра на каждый круглосуточный пост в смену и не менее одного дезинфектора на всю медорганизацию. В отделении для взрослых, не нуждающихся в проведении искусственной вентиляции легких, должны быть один врач-инфекционист на 40 коек, один инфекционист/пульмонолог/ терапевт на один круглосуточный пост на 20 коек в смену, один врач-стажер на одного завотделением и один врач-стажер на одного врача-специалиста, одна старшая медсестра на 40 коек, одна постовая медсестра на один круглосуточный пост на 10 коек в смену, одна медсестра процедурной на один круглосуточный пост на 20 коек в смену, а также одна младшая медсестра по уходу за больными или один санитар на один круглосуточный пост на 20 коек в смену и одна сестра-хозяйка на 40 коек.

В отделении анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослых, нуждающихся в проведении неинвазивной и инвазивной ИВЛ, должны работать один врач-анестезиолог-реаниматолог на 40 коек, один анестезиолог-реаниматолог/пульмонолог на один круглосуточный пост на 12 коек для проведения неинвазивной ИВЛ, один анестезиолог-реаниматолог на один круглосуточный пост на 6 коек для проведения инвазивной ИВЛ, по одному врачу-стажеру на одного завотделением и одного анестезиолога-реаниматолога/пульмонолога. В нем также должна присутствовать одна старшая медсестра на 40 коек, по одной медсестре-анестезисту на один круглосуточный пост на 6 коек для проведения неинвазивной ИВЛ в смену и на один круглосуточный пост на 3 койки для проведения инвазивной ИВЛ в смену, одна младшая медсестра по уходу или санитар на один круглосуточный пост на 6 коек в смену, одна сестра-хозяйка на 40 коек.

В составе консультативно-диагностической группы должны быть один врач-эпидемиолог на 200 коек, не менее одного врача-рентгенолога и рентген-лаборанта, которые должны находиться в больнице круглосуточно, не менее одного эндоскописта, врача клинической лабораторной диагностики (биолога), ультразвуковой диагностики, ЛФК и инструктора-методиста по ЛФК на медорганизацию.

В документе уточняется, что временное штатное расписание может быть сформировано "исходя из объемов оказываемой медицинской помощи" только по согласованию с региональным органом власти в сфере здравоохранения.