Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах

В постановлении прописана новая норма. Теперь в случае отказа выпускнику вуза или колледжа в обещанном и гарантированном договором о целевом обучении трудоустройстве все без исключения организации должны будут возместить бюджету расходы на обучение целевика. До сих пор эти правила распространялись на все организации, кроме образовательных. Постановление ликвидирует этот пробел, вводя единые требования для всех.

Напомним, целевое обучение дает абитуриенту возможность бесплатно учиться в вузе, если на учебу его "отправляет" конкретное предприятие или организация. При этом, отучившись и получив диплом, молодой специалист обязуется отработать в этой компании не менее трех лет.

Бюджетные места для целевиков выделяются государством ежегодно. По новым правилам теперь количество бюджетных мест на целевое обучение в регионах будут согласовывать с органами госвласти субъектов.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.