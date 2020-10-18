В Болгарии обвинили Германию в давлении по ситуации с Северной Македонией

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов обвинил Германию и "некоторые другие европейские державы" в оказании давления на Софию в вопросе исторического спора с Северной Македонией.

"Они на нас давят, это факт, - заявил Каракачанов в интервью НоваТВ. - Однако у Болгарии есть свое достоинство, она является суверенным государством".

Комментарий политика был дан на фоне продолжающихся уже многие годы споров, вызванных разными точками зрения Болгарии и Северной Македонии в отношении общей истории. Так, Скопье настаивает на идентичности своего народа, в то время как Болгария рассматривает их как собственную отдельную этнографическую группу. Разногласия приобрели особую актуальность в контексте ведущегося диалога о планах по принятию Северной Македонии в Евросоюз и необходимостью в этой связи устранить ключевые противоречия, затрагивающие республику.

По словам Каракачанова, в Скопье рассчитывают на то, что София найдет компромисс между "историческими фактами, которые предоставляет болгарское государство" и "фальсификациями" со стороны Северной Македонии. Он также обратил внимание на "отказ от болгарской истории" в македонских учебниках.

"Нельзя присваивать часть истории государства и ожидать, что это государство будет просто стоять и молчать", - резюмировал глава силового ведомства.