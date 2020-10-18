В Боливии в воскресенье выбирают президента страны

В Боливии в воскресенье проходят всеобщие выборы. В первую очередь, решается, кто станет следующим президентом республики. Кроме того, жители страны должны определить состав двух палат парламента.

Фактически борьба за кресло главы государства ведется между бывшим министром экономики Луисом Арсе, представляющим партию экс-президента Эво Моралеса "Движение к социализму", и бывшим президентом Карлосом Месой, выступающим от имени коалиции правых сил "Гражданское сообщество". По данным последних опросов, они являются явными лидерами гонки. За Арсе еще несколько дней назад были готовы проголосовать до 44 процентов респондентов, за Месу - около 34 процентов. Значительную часть голосов на себя оттягивает еще один кандидат от правых - Фернандо Камачо. Его поддерживают около 15 процентов избирателей. Остальные кандидаты претендуют лишь на несколько процентов голосов.

Если результаты выборов окажутся такими же, президентом уже после первого тура станет Луис Арсе. Тут необходимо отметить особенность боливийской избирательной системы. Для победы в первом туре кандидату необязательно заручаться поддержкой 51 процента граждан страны, победителем может быть назван и тот, кто наберет свыше 40 процентов голосов, оторвавшись на 10 пунктов от ближайшего преследователя. Если же разрыв окажется меньше, то в течение 60 дней в Боливии должен быть проведен второй тур голосования. Кстати, он может пройти в стране впервые. Пункт о втором туре был добавлен в Конституцию в 2009 году, но до сих пор его еще ни разу не проводили. Сначала выборы выигрывал Эво Моралес (трижды подряд с 2006 года), а в прошлом году из-за политического кризиса дело до него так и не дошло.

Тогда противники Моралеса обвинили его в подтасовке результатов голосования. После нескольких дней уличных протестов военные выдвинули президенту ультиматум, заставив его покинуть свой пост, а затем и страну. Кстати, формальной причиной для выступления армии стало нарушение президентом Конституции, поскольку Моралес не имел права баллотироваться в очередной, уже четвертый раз. Других претензий к нему у военных не было.

Временный президент Жанин Аньес объявила о проведении 3 мая выборов нового главы государства, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, сначала голосование перенесли на 6 сентября, а затем на 18 октября.

В этот день принять участие в выборах могут 7,3 миллиона боливийцев, 300 тысяч из них - из-за границы. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 17.00. Находиться там можно только в масках и защитных очках. Агитировать в день голосования запрещено, тому, кто придет со значком того или иного кандидата или флагом партии на избирательный участок, могут просто не выдать бюллетень.

Местное законодательство обязывает хранить в тайне свой выбор кандидата в президенты, нельзя сфотографировать свой бюллетень и выложить фото в социальных сетях. За это грозит штраф в размере 636 боливиано, кроме того голос нарушителя может быть аннулирован.

Наказание также предусмотрено за использование поддельных документов, запугивание избирателей, уничтожение урн для голосования и бюллетеней, манипулирование компьютерными данными и т.д.