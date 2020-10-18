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Рубрика: В мире

В Британии помиловали преступника, остановившего террориста

Текст: Юрий Когалов
Фото: скриншот/ youtube.com Фото: скриншот/ youtube.com
Фото: скриншот/ youtube.com

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного преступника, который в прошлом году помог обезвредить террориста на Лондонском мосту. Речь идет о неком Стивене Галланте. Как отмечают местные СМИ, в 2005 году он был приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство. В 2019 году он был приглашен на встречу выпускников и преподавателей программы реабилитации заключенных, проходившую в центре столицы. Для этого его на один день отпустили из тюрьмы.

Фото: BUCKINGHAM PALACE / AFP
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На ту же самую встречу пришел и Усман Хан, вышедший незадолго до этого на свободу. Когда тот достал нож и напал на участников встречи, Галлант вместе с еще несколькими людьми с помощью первых попавших под руку предметов попытались остановить террориста. Сам Галлант схватил бивень кита-нарвала, другой мужчина взялся за огнетушитель, третий - за церемониальное копье, висевшее на стене в гильдии рыботорговцев, где проходило мероприятие. Когда Хан попытался скрыться, они последовали за ним и не дали сбежать до приезда полиции. В итоге раненный стражами порядка террорист скончался в больнице. Огонь на поражение те открыли из-за муляжа бомбы, который находился на теле Хана, правда, то, что это фальшивка, выяснилось только впоследствии.

В МВД Великобритании высоко оценили действия Галланта и других участников инцидента. Поскольку он подверг свою жизнь опасности, чтобы спасти других людей, правительство рекомендовало помиловать его, что в итоге и сделала королева Елизавета II.

Напомним, в результате теракта на Лондонском мосту погибли два человека, еще трое пострадали. Примечательно, что сам Хан был хорошо известен правоохранителям. В 2012 году он был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу и приговорен к 16 годам тюрьмы. На свободу он вышел досрочно благодаря той же самой программе реабилитации преступников, что привела в нужное место Галланта.

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