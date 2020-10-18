В Госдуме оценили высказывания Эрдогана в адрес РФ, США и Франции

В Госдуме прокомментировали утверждения президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Россия, США и Франция "предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений".

Такого рода заявления не способствуют деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Россия и остальные государства - сопредседатели Минской группы ОБСЕ не поддерживают ни одну из сторон и выступают за прекращение кровопролития", - подчеркнул политик, которого цитирует ТАСС.

Глава комитета напомнил, что ранее лидеры всех трех стран выступили со специальным заявлением, где содержался призыв к прекращению огня. А позднее, отметил он, в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, где были достигнуты договоренности о перемирии.

Слуцкий подчеркнул, что нужно добиваться их выполнения. Он рекомендовал продолжать поиск политико-дипломатических путей решения нагорно-карабахского конфликта, не скатываясь к агрессивной риторике и взаимным обвинениям.