Ереван и Баку при посредничестве Москвы договорились о перемирии

Конец минувшей недели принес новость, которую более трех недель ждали в терзаемом войной Нагорном Карабахе. Главы МИД России, Армении и Азербайджана на состоявшихся в Москве переговорах договорились о прекращении огня в зоне конфликта, градус которого только повышался с момента обострения 27 сентября.

Министры иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и Азербайджана Джейхун Байрамов прибыли в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина, предложившего сторонам пойти на перемирие для решения гуманитарных вопросов. Встреча в историческом особняке МИД России на Спиридоновке началась сразу за закрытыми дверями, без вступительных слов, и проходила на фоне сообщений о взаимных обстрелах на линии соприкосновения и решительных заявлений из Еревана и Баку. Но десятичасовой переговорный марафон завершился принятием совместного документа, который зачитал российский министр Сергей Лавров. Москва с самого начала обострения в Нагорном Карабахе, тяжелейшего за многие годы, выражала готовность быть посредником, что и было подтверждено на деле.

Во время перемирия, которое вступило в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) в субботу, стороны договорились обменяться пленными и телами погибших. Напомним, по данным минобороны Армении, с момента обострения боевые действия унесли жизни 429 человек с карабахской стороны. Генпрокуратура Азербайджана в свою очередь сообщила о гибели 41 и ранении 205 азербайджанских гражданских лиц. Кроме того, Ереван и Баку согласились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования. Подтверждена неизменность формата переговорного процесса.

Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил Россию за посреднические усилия в деле достижения договоренности о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе, выразив надежду на "начало процесса возвращения к миру".

В Баку со своей стороны озвучили положительные оценки итогов переговоров в Москве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал соглашение о прекращении огня, выразив "признательность Москве за ее посредническую роль".

Успех дипломатии в Москве теперь необходимо подтвердить на практике. Как в Ереване, так и в Баку на словах заявили о приверженности перемирию. Минобороны Армении в воскресенье сообщило, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики придерживается режима прекращения огня. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев со своей стороны подчеркнул: "В настоящее время Азербайджан пытается сохранять перемирие. Мы вновь пытаемся продемонстрировать приверженность достигнутым договоренностям". Лавров, закрепляя достигнутое, в субботу уже по телефону поговорил с коллегами из Армении и Азербайджана.

Без шероховатостей не обошлось. В воскресенье стороны вновь обменялись обвинениями в нарушениях и обстрелах со стороны противника нескольких населенных пунктов в районе линии соприкосновения.

Тем не менее, как подчеркнул в своем "Фейсбуке" председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, "произошло главное - разорван замкнутый круг взаимного насилия". "Есть шанс если не на мир, то на перемирие, - уверен он. - Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по своим же, по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон".

Достигнутые в Москве договоренности разорвали замкнутый круг взаимного насилия и дали шанс если не на мир, то на перемирие

Косачев отметил, что "текст предельно лаконичен, но в нем есть на этом этапе все, что требуется". Это согласие сторон на субстантивные переговоры взамен боевых действий, приверженность посредничеству Минской группы ОБСЕ и гуманитарная составляющая.

В дальнейшем "главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта", которым предстоит согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров.