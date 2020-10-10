Косачев о Карабахе: разорван замкнутый круг взаимного насилия

Новости

Трамп рассказал о самочувствии во время активной фазы COVID-19 07:22
В Роспотребнадзоре назвали условия перевода школьников на дистант 06:00
Почти 400 тысяч человек остались без света в США из-за урагана "Дельта" 05:47
"Роскосмос" не сможет доставить новогодние подарки на МКС 04:58
Сотрудник мэрии Биробиджана пойдет под суд за оказание "платных" услуг 04:47
Россия призвала США прекратить "соперничество великих держав" 04:42
В Бельгии стартовал организованный РФ молодежный "Брюссельский диалог" 04:15
В Бурятии объявили штормовое предупреждение 03:57
Ураган "Дельта" обрушился на побережье штата Луизиана 03:45
В Москве скончались 30 пациентов с коронавирусом 03:15
Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе 03:05
Попова рассказала, могут ли вакцинацию сделать обязательной 03:00
В Петербурге коронавирусные ограничения продлили до 29 ноября 02:45
В США отменили намеченные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена 02:15
По делу о взрыве в Бейруте задержан владелец электроподстанции 01:44
Синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России 01:27
Попова рассказала, кому подойдет вакцина от коронавируса 01:00
Байден потратил на предвыборную кампанию 500 млн долларов 00:29
Очередной взрыв произошел в Бейруте: четверо погибло, много раненых 09.10.2020
Трамп заявил о готовности "поладить с Путиным" 09.10.2020
Вратарь "Краснодара" Сафонов вызван в сборную России 09.10.2020
Российским сладостям упростили доступ на рынок Марокко 09.10.2020
Худобин продлил контракт с "Далласом" 09.10.2020
Volkswagen назвал лучший в Европе рынок электромобилей 09.10.2020
Владельцы ночных клубов и баров предлагают посетителям оставлять данные о себе 09.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
10.10.2020 06:25
Рубрика: Власть

Косачев о Карабахе: разорван замкнутый круг взаимного насилия

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Долгожданное и желанное соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.

Текст предельно лаконичен, но в нем есть на этом этапе всё, что требуется:

- согласие двух сторон на субстантивные переговоры взамен боевых действий;

- приверженность посредничеству Минской группы ОБСЕ;

- гуманитарная составляющая при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

Нарышкин: Закавказье может превратиться в плацдарм для террористов

Произошло главное - разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс - если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по своим же, по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон.

Президент России свою политическую волю проявил в полном объёме, министр иностранных дел России ее реализовал. Искренняя благодарность Баку и Еревану, проявившим мужество встретиться в Москве.

Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжёлого - согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров. Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны. Сделано огромной важности дело, чего уж тут говорить. Браво, Россия! В добрый путь, соседи, друзья!

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Армения В мире экс-СССР Азербайджан Законодательная власть Совет Федерации Международные организации ОБСЕ Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
В Роспотребнадзоре назвали условия перевода школьников на дистант
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям
В Петербурге коронавирусные ограничения продлили до 29 ноября
Синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП