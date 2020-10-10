Косачев о Карабахе: разорван замкнутый круг взаимного насилия

Долгожданное и желанное соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.

Текст предельно лаконичен, но в нем есть на этом этапе всё, что требуется:

- согласие двух сторон на субстантивные переговоры взамен боевых действий;

- приверженность посредничеству Минской группы ОБСЕ;

- гуманитарная составляющая при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

Произошло главное - разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс - если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по своим же, по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон.

Президент России свою политическую волю проявил в полном объёме, министр иностранных дел России ее реализовал. Искренняя благодарность Баку и Еревану, проявившим мужество встретиться в Москве.

Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжёлого - согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров. Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны. Сделано огромной важности дело, чего уж тут говорить. Браво, Россия! В добрый путь, соседи, друзья!

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.