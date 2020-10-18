В Италии влюбленную пару оштрафовали за поцелуй без масок

Полиция Милана выписала штраф на 400 евро за поцелуй без медицинских масок. Стражи порядка остановили 40-летнего итальянца и полячку по пути в ресторан, после того как пара поцеловалась на публике.

Как выяснилось, влюбленные нарушили закон, сняв защитные маски. С недавних пор в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Италии необходимо носить этот антивирусный аксессуар даже на улице.

Оказалось, что пара помолвлена уже два с половиной года, но в их документах указаны разные адреса прописки. Если бы влюбленные официально жили вместе, то им удалось бы избежать штрафа. В Италии разрешено находиться на улице без масок тем людям, которые живут под одной крышей, но при условии, что рядом с ними нет других граждан. Оштрафованные утверждают, что во время поцелуя вокруг них не было людей. А это значит, что, возможно, их засекли при помощи дрона.