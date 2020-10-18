В Колорадо увеличилась площадь природного пожара

В Колорадо выросла площадь крупнейшего в истории штата пожара. Она превысила уже 800 квадратных метров. Со ссылкой на местную службу пожарной охраны об этом пишет Denver Post.

"Это крупнейший природный пожар по площади за всю историю наблюдений на территории штата. Он локализован сейчас на 62%. Огонь уничтожил множество строений", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Жителям небольшого города Джемстаун, что в 70 километрах к северу-западу от Денвера, власти рекомендовали эвакуироваться. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Уточняется информация об ущербе.